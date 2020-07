Coronavirus, a Melbourne aumento record dei casi: torna il lockdown

L'epidemia di coronavirus in Australia non si ferma ma anzi non fa che dilagare. Le autorità australiane non solo hanno chiuso le frontiere, ma hanno anche imposto un nuovo lockdown a Melbourne. Si chiude ancora la seconda città più grande d'Australia

Lo ha annunciato il premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews, come riferisce il Guardian. Il provvedimento rimarrà in vigore per sei settimane per oltre 5 milioni di abitanti australiani. Melbourne ha infatti registrato un aumento esponenziale dei casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati 191 i nuovi contagi, incremento record su base giornaliera.

Le autorità australiane questa settimana avevano già deciso di isolare lo Stato di Victoria, nel tentativo di contenere il preoccupante riacutizzarsi della diffusione del virus.

