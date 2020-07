Coronavirus, la fidanzata di Donald Trump Jr è positiva: nessun recente contatto con il presidente

Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Donald Trump Jr e parte della campagna per la rielezione di Donald Trump, è positiva al il coronavirus. Lo riporta il New York Times, sottolineando che Guilfoyle non è stata di recente a contatto con Trump.

Intanto negli Usa si registra una nuova volata dei contagi con 57.683 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. Si tratta del terzo giorno consecutivo con oltre 50.000 nuovi contagi. I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono in totale 2,79 milioni e i decessi 129.405.

