Spazio, un altro rinvio per Vega: ancora per maltempo

Nuovo rinvio per il lancio di Vega, ancora per venti in alta quota. Lo rende noto l’azienda Arianespace, che gestisce i voli dalla base europea di Kourou. E’ la quarta volta che le condizioni meteorologiche costringono a rinviare il volo del lanciatore dell’Agenzia spaziale europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio e destinato per la prima volta a portare in orbita 53 mini satelliti grazie al sistema Ssms (Small Spacecraft Mission Service).

La nuova data di lancio sarà decisa a breve, ha detto ancora Arianespace. L’amministratore delegato dell’azienda, Stéphane Israël, ha spiegato in una breve diretta sul canale Youtube di Arianespace che il lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19 aveva inizialmente costretto a rinviare il lancio in giugno, un periodo dell’anno nel quale purtroppo i venti in alta quota sono un problema frequente nella base di Kourou (Guyana Francese).

«Il lanciatore è in buone condizioni, così come i satelliti a bordo», ha detto ancora, e non ci sono altri problemi tecnici. «L'unico ostacolo al lancio sono i venti in alta quota: ci vuole pazienza». ANSA

