Cina: "Il virus del focolaio di Pechino viene dall'Europa"

La Cina ritiene che il coronaviurs diffusosi dal focolaio del mercato all’ingrosso Xinfadi a Pechino, che ha provocato 183 contagi in otto giorni, possa essere di origine europea. Lo sostiene un funzionario del Chinese Center for Disease Control and Prevention, Zhang Yong, in un articolo pubblicato sul sito web della Commissione Centrale per l’Ispezione e la Disciplina, l’organo del Partito Comunista Cinese noto per la caccia ai funzionari corrotti, che cita studi preliminari.

«In base ai risultati preliminari dallo studio genomico ed epidemiologico, il virus viene dall’Europa, ma è differente dal virus che attualmente si sta diffondendo in Europa. E’ più vecchio del virus che si sta diffondendo, in Europa», scrive Zhang. AGI

© Riproduzione riservata