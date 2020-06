Brasile, il sindaco di San Paolo positivo al Covid-19

Il sindaco di San Paolo, la più grande città brasiliana, Bruno Covas, è risultato positivo al Covid-19. Il primo cittadino non mostra sintomi e nei prossimi giorni continuerà a lavorare da casa, come suggerito dal medico. Covas è anche in cura, come già noto, per un cancro all’intestino.

Lo Stato di San Paolo, che comprende l’omonima megalopoli, è il focolaio della pandemia del nuovo coronavirus in Brasile. Finora ha registrato 172.875 casi e 10.581 decessi.

Foto da Facebook

© Riproduzione riservata