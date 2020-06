Grecia: da lunedì via le limitazioni all'Italia, frontiere aperte

La Grecia riapre all'Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco Dendias in conferenza stampa ad Atene.

«Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell’Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano», ha detto alla presenza del titolare della Farnesina.

«Prima hanno detto di no all’Italia, poi no ad alcune regioni, poi fino a luglio e adesso hanno tolto il divieto. Mi rifiutavo di pensare che i greci che sono nostri fratelli volessero fare ostracismo nei nostri confronti e oggi hanno confermato la nostra amicizia ed è un bel segnale. Se questa cosa si è protratta per qualche settimana è perchè nessuno l’ha voluta risolvere». Così il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato la decisione della Grecia.

