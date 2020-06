Coronavirus, superati i 400mila morti nel mondo: quasi 7 milioni i contagiati

La pandemia di Coronavirus conquista un nuovo primato, e supera i 400 mila morti certificati ufficialmente in tutto il mondo. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalla mappa della Johns Hopkins University, il numero dei contagi complessivi è ora di 6,910 milioni: al primo posto ci sono sempre gli Stati Uniti con oltre 1,9 milioni di casi accertati, seguito a distanza dai 672 mila casi del Brasile, poi da Russia, Regno Unito, India, Spagna e Italia.

Per quanto riguarda invece i decessi, in tutto sono ora 400.013; al primo posto anche in questo caso ci sono gli Usa con quasi 110 mila vittime, seguiti dalle 40 mila ufficiali del Regno Unito, dal Brasile e dall’Italia.

© Riproduzione riservata