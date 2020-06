Coronavirus, casi giornalieri in forte crescita nel mondo

Cresce ogni giorno più velocemente il numero di casi di coronavirus nel mondo. È quanto emerge da un’analisi della Cnn basata sui dati pubblicati dalla Johns Hopkins University.

Se da una parte i tassi di contagio stanno rallentando in Paesi fortemente colpiti all’inizio della pandemia - come la l'Italia, la Spagna e la Francia - le statistiche globali indicano che la crisi è tutt'altro che finita.

Infatti, sottolinea la Cnn, in molti Paesi - in particolare in Sudamerica, Medio Oriente ed Africa - i contagi stanno accelerando. Mentre nel mese di aprile i nuovi casi giornalieri a livello globale non avevano mai superato le 100.000 unità - osserva l'emittente - i contagi accertati hanno superato questa soglia in nove degli ultimi 10 giorni, fino ad arrivare a quota 130.400 mercoledì scorso.

Gli Stati Uniti registrano altri 749 decessi con coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 109.791, secondo il bilancio della Johns Hopkins University. I casi di contagio nel Paese sono oltre 1,9 milioni di casi. Circa 500.000 le persone guarite.

Rallentano contagi e decessi per coronavirus ufficialmente registrati in Brasile, il secondo paese per numero di casi accertati al mondo dopo gli Usa: ieri si sono registrati 904 vittime, sotto i mille per la prima volta da molti giorni, e 27.075 positivi. In totale, il paese latinoamericano ha confermato 672.846 casi e 35.930 vittime (al terzo posto nel mondo dopo Usa e Regno Unito). Lo stato di San Paolo, con 46 milioni di abitanti, rimane l’epicentro della pandemia in Brasile con oltre 140.000 casi confermati e 9.000 morti, seguiti da Rio de Janeiro, con più di 6.600 morti e 64.500 contagi.

