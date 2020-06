Mangia un ananas pieno di petardi, in India l'orribile morte di una elefantessa

Uccisa da un ananas pieno di petardi. È successo ad una elefantessa in India, nello Stato del Kerala. Secondo il racconto di un funzionario forestale, l’animale ha vagato per giorni prima di morire in un fiume. Il Kerala Forest Department ha poi annunciato che per quanto accaduto una persona è stata arrestata.

L'animale, una elefantessa di 15 anni e incinta di due mesi, aveva mangiato un ananas riempito di petardi che sono esplosi nella sua bocca. Dopo giorni di agonia e in preda al dolore, l'elefantessa è morta. L’elefantessa si trovava nei pressi del parco nazionale della Silent Valley, nel distretto di Palakkad. È lì che avrebbe mangiato il frutto esplosivo.

Dopo aver vagato, l'elefantessa ha trovato ristoro nelle acque di un fiume, dove è rimasta immersa per 4 giorni. "Abbiamo fatto del nostro meglio per salvare la vita sia della madre che del cucciolo, ma abbiamo fallito", ha detto KK Sunil Kumar alla Bbc.

Non è la prima volta che elefanti, cinghiali e maiali muoiano così. Un modo per l'uomo di difendere le loro coltivazioni.

