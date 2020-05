Trump rinvia il G7 di giugno: inviterà anche Russia, Sud Corea e India

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinviato il vertice del G7 che era in programma a giugno e ha annunciato che inviterà al summit altri Paesi, tra cui la Russia. «Non credo che il G7 rappresenti correttamente ciò che sta accadendo nel mondo. E’ un gruppo di Paesi molto obsoleto», ha dichiarato Trump ai giornalisti di Air Force One.

Ha aggiunto che vorrebbe invitare la Russia, la Corea del Sud, l’Australia e l’India a partecipare a un vertice allargato in autunno. Potrebbe essere a settembre, prima o dopo l’Assemblea generale delle Nazioni unite, ha affermato il capo della Casa Bianca che non esclude lo farà «dopo le elezioni».

Descrivendo l’evento come un «G-10 o G-11», Trump ha dichiarato di aver «approssimativamente» affrontato l’argomento con i leader degli altri quattro Paesi.

I capi del G7, quest’anno a guida Usa, dovevano incontrarsi in videoconferenza alla fine di giugno, dopo che la pandemia di Covid-19 aveva affondato i piani per riunirsi di persona a Camp David, il ritiro presidenziale fuori Washington. Trump ha creato suspense poco più di una settimana fa, quando ha annunciato che dopo tutto avrebbe potuto tenere di persona il grande summit, «principalmente alla Casa Bianca», ma potenzialmente anche parti di esso a Camp David.

La cancelleria tedesca, Angela Merkel, ha però rifiutato la proposta. «Considerando la situazione generale di pandemia, non può accettare la sua partecipazione personale, con un viaggio a Washington», ha dichiarato il suo portavoce ieri.

