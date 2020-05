Coronavirus: superati i 350 mila morti nel mondo, il nuovo epicentro è l’America Latina

Nel mondo sono stati superati i 350 mila morti per coronavirus. Risulta dal conteggio tenuto dalla Johns Hopkins University secondo il quale finora ci sono stati 350.456 decessi e 5.589.932 casi di Covid-19.

L’Organizzazione mondiale della sanità ieri ha avvertito che il nuovo epicentro è l’America Latina che ha superato sia l’Europa e sia gli Stati Uniti con 2,4 milioni di contagi e oltre 143.000 decessi.

L’Organizzazione mondiale della salute (Oms) ha espresso preoccupazione sulla diffusione del coronavirus, in forte crescita in Brasile, Perù e Cile. «In America del Sud, siamo particolarmente preoccupati che il numero dei nuovi casi registrati l’ultima settimana in Brasile sia stato il più alto in un periodo di sette giorni, dall’inizio dell’epidemia», ha affermato Carissa Etienne, direttrice della Pan American Health Organization che rappresenta l’ufficio regionale dell’Oms incaricato di monitorare la pandemia di Covid-19 in America Latina e nei Caraibi.

«Sia il Perù che il Cile stanno registrando un’alta incidenza, segno che la trasmissione sta ancora accelerando in questi Paesi», ha aggiunto. AGI

