Coronavirus: superati i 4,5 milioni di casi nel mondo, in Cina 8 nuovi contagiati

Nel mondo si sono superati i 4,5 milioni di casi e i 307 mila morti per coronavirus. Questo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Finora i positivi al Covid-19 sono stati 4.543.297 mentre i decessi hanno raggiunto quota 307.705.

In Cina sono stati registrati 8 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 4 del giorno precedente. Di questi, sei sono 'importati' mentre due sono stati contagiati localmente nella provincia nord-orientale di Jilin. Anche il numero dei nuovi casi asintomatici è cresciuto, da 11 a 13. In totale finora la Cina ha registrato 82.941 positivi e 4.633 morti.

Negli Stati Uniti sono morte altre 1.680 persone in 24 ore. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. Il totale dei decessi sale a 87.493 mentre i casi confermati sono 1,44 milioni.

