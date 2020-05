Coronavirus, in Usa 1600 morti in 24 ore: anche Fauci in autoquarantena

Gli Stati Uniti hanno registrato 1.616 nuovi decessi per Covid-19, nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale delle vittime dell’epidemia che sale così a 78.794, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia, con oltre 1,3 milioni di contagi. Lo riporta la Cnn, aggiungendo che i nuovi casi confermati di Covid sono stati 25.621.

Il virologo Anthony Fauci, tra gli esperti più in vista della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, ha rivelato alla Cnn che comincerà una «quarantena modifica», in seguito a un contatto «a basso rischio» con una persona dello staff della Casa Bianca, risultata positiva al nuovo coronavirus. La valutazione sul «basso rischio» di contagio significa che Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, non è stato in prossimità ravvicinata con la persona infetta, durante il periodo in cui quest’ultima era positiva.

© Riproduzione riservata