Migranti in pericolo al largo della Libia: sarebbero 62 e tra loro 13 donne e 6 bimbi. L’allerta la lancia Alarm Phone: «62 persone in pericolo. Durante la notte siamo stati chiamati da una barca in pericolo in fuga dalla Libia, con 13 donne e 6 bambini. Erano nella zona Sar maltese. Per tutta la notte abbiamo cercato di telefonare all’Armed Forces di Malta, ma non rispondono al telefono e alle mail».

