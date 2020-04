Coronavirus, negli Usa altri 1500 morti. Trump: "Ok ai viaggi da Europa al momento giusto"

Il presidente americano Donald Trump ha riferito che vuole mettere fine alle restrizioni sui viaggi dall’Europa a causa del coronavirus «al momento giusto». Potrebbe trattarsi - ha aggiunto - di settimane o mesi, dipenderà dall’evoluzione della pandemia.

Nel suo briefing alla Casa Bianca sul coronavirus, il presidente americano Donald Trump ha rivendicato di avere «l'autorità suprema» per riaprire l'economia degli Stati Uniti. Una affermazione che arriva mentre vari governatori stanno lavorando insieme per piani coordinati di riapertura delle attività imprenditoriali.

«Siamo vicini a completare il piano per riaprire il Paese», ha detto, precisando che una decisione sarà annunciata nel giro di giorni.

Intanto gli Stati Uniti hanno riportato ieri altri 1.509 morti per coronavirus in 24 ore, per un totale di 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Lo stato di New York, epicentro dell’epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19.

