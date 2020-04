Coronavirus, superata la soglia dei 20 mila morti negli Usa. In Cina altri 99 casi

Altre 1.920 persone sono morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore negli Usa, che superano così la soglia dei 20.000 morti e diventano il primo Paese al mondo per numero di vittime. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Johns Hopkins University di Baltimora, i deceduti negli Stati Uniti sono 20.506 ovvero oltre mille in più che in Italia, dove sono 19.468. Negli Usa le persone positive sono 527.111.

L’India invece ha registrato 910 nuovi casi di coronavirus e altri 34 decessi collegati al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della salute e del benessere della famiglia. In totale sono 8.356 i casi accertati di contagio e 273 idecessi. Lo stato del Maharashtra e la capitale Nuova Delhi hanno registrano il maggior numero di malati: 1.761 e 127 morti nel Maharashtra, 1.069 e 19 morti a Delhi. Sabato le autorità hanno annunciato il più grande incremento di casi di contagio dall’inizio dell’epidemia, 1.035.

La Cina ha registrato altri 99 casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 46 annunciato il giorno precedente. Le autorità hanno precisato che il conteggio si riferisce ai dati aggiornati alla mezzanotte di sabato (le 18 in Italia) e 97 dei nuovi 99 malati sono cittadini cinesi provenienti dall’estero. I cosiddetti casi 'importatì sono quelli che attualmente preoccupano Pechino, che dal 28 marzo non consentono l’ingresso di viaggiatori stranieri nel Paese.

