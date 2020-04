Nessun accordo su Eurobond e Mes, l'Eurogruppo rinviato a domani

Nessun accordo all’Eurogruppo sugli strumenti da mettere in campo per fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus. Dopo 16 ore di trattative la riunione è stata aggiornata a domani dal presidente, Mario centeno.

«Dopo 16 ore di discussioni ci siamo avvicinati a un accordo ma non ci siamo ancora arrivati - dice Centeno - Ho sospeso L’Eurogruppo che proseguirà domani. Il mio obiettivo rimane: una forte rete di sicurezza dell’UE contro le ricadute del Covid (per proteggere lavoratori, aziende e paesi) e un impegno per un consistente piano di risanamento».

