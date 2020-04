In Cina raddoppiano i contagi da coronavirus: 62 nuovi casi e altri 2 morti

In Cina, in 24 ore, è quasi raddoppiato il numero degli infetti da nuovo coronavirus, a causa dell’aumento dei casi importati: ieri, i nuovi casi confermati, come ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, sono stati 62 rispetto ai 32 del giorno precedente, la cifra più alta dal 25 marzo. Di questi 62, 59 sono importati.

La Commissione ha segnalato anche due nuovi decessi, di cui uno a Shanghai e uno nell’Hubei, la provincia di cui Wuhan, il focolaio della pandemia, è capoluogo.

Il numero dei nuovi casi asintomatici è più che quadruplicato ed è arrivato a 137, anche qui la maggior parte (102) riguarda persone arrivate dall’estero.

I contagi totali sono 81.802, mentre i decessi 3.333 decessi.

