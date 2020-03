Angela Merkel è in quarantena. La cancelliera tedesca ha saputo della positività al coronavirus del medico incontrato venerdì scorso soltanto dopo la conferenza stampa di oggi pomeriggio.

Lo precisa la Bild on line, dopo la notizia che la Merkel andrà in quarantena a casa in attesa del test. Ieri, però, Merkel era andata anche a fare la spesa, personalmente, al supermercato, ed era stata immortalata da alcuni media locali berlinesi.

© Riproduzione riservata