Coronavirus, nel mondo superati i 10mila morti: triste primato dell'Italia

Nel mondo oltre 10 mila persone hanno perso la vita a causa della pandemia di Covid-19. E’ quanto emerge dal bilancio della John Hopking University che si basa sui dati dell’Organizzazione mondiale della sanità e da altre fonti.

Il tragico traguardo arriva quasi tre mesi dopo che il virus è stato identificato per la prima volta a Wuhan, capoluogo della provincia cinese di Hubei, nella Cina centrale. Da allora, il virus si è diffuso in tutti i continenti tranne l’Antartide e ha contagiato quasi 250 mila persone in tutto il mondo, secondo le stime di Jhu.

La situazione in Europa e negli Stati Uniti sta diventando sempre più grave. Il bilancio delle vittime in Italia (3.405) ha superato ieri quello della Cina continentale (3.200) e, sono stati registrati 41.035 casi. Seguono per numero di decessi l’Iran (1.284) e la Spagna (833). I contagi negli Stati Uniti hanno superato i 13 mila, all’inizio del mese erano meno di 100.

