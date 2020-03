Coronavirus, per prima volta nessun contagio interno in Cina ma 34 "importati"

Per la prima volta da quando è iniziata l’emergenza coronavirs la Cina non ha registrato alcun nuovo caso di contagio interno. La Commissione nazionale della Salute ha però fatto sapere che in un solo giorno ci sono stati 34 casi di positività esterne, cioè di persone contagiate provenienti o tornate dall’estero. Si tratta dell’incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane.

Si conferma dai dati che la pandemia è sotto controllo a Wuhan e nella provincia di Hubei, le aree più colpite dal Covid-19. I contagi importati raggiungono invece quota 189.

I morti in Cina in 24 ore sono stati otto, tutti a Hubei, e portano il bilancio complessivo delle vittime a 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma solo 7.263 persone sono ancora malate di coronavirus. AGI

© Riproduzione riservata