Il tenore spagnolo Placido Domingo, che da diversi mesi è stato messo sotto accusa per molestie sessuali da diverse donne, si è scusato con loro, dicendo di essere «sinceramente dispiaciuto per le sofferenze causate» in una nota che ha diffuso oggi.

«Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni», ha aggiunto il cantante lirico nel testo, che è stato trasmesso in Spagna dall’agenzia Europa Press.

