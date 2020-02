Sono almeno 15 i feriti rimasti coinvolti in un incidente avvenuto a Volkmarsen nello stato dell'Assia in Germania. Un'auto ha fatto irruzione a tutta velocità in un corteo di Carnevale. Tra i feriti ci sarebbero anche alcuni bambini piccoli.

Secondo quanto riferito dalla Bild, il conducente sarebbe stato già arrestato dalla polizia. Ancora non è stata chiarita la dinamica di quanto accaduto.

