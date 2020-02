"La Terra è piatta", stuntman si schianta in California con il suo razzo fai-da-te

Voleva dimostrare che la Terra è piatta con foto «senza trucchi» ma ci ha rimesso la vita. "Mad" (il pazzo) Mike Hughes si è schiantato a bordo del suo razzo a vapore fai-da-te, messo a punto proprio per portare a termine la sua missione.

L'incidente è avvenuto nel deserto della California ed è stato filmato nell’ambito del progetto Homemade Astronaut, la serie tv di Science Channel dedicata agli appassionati dei razzi fai-da-te. Hughes voleva superare i 1.500 metri di altitudine con il suo razzo a vapore lanciato dalla rampa di un camion e dimostrare che la Terra è piatta. Nel video vengono mostrati i preparativi, il lancio e infine lo schianto pochi istanti dopo: il paracadute, volato via, ha lasciato schiantare Hughes e il suo razzo a terra a tutta velocità.

"Un uomo è stato dichiarato morto dopo che il suo razzo si è schiantato nel deserto", sono state le parole dello sceriffo della contea di San Bernardino. Eccentrico, stuntman spericolato e fervente terrapiattista, Hughes lavorava al lancio da mesi: aveva infatti annunciato la sua intenzione di dimostrare una volta per tutte che la Terra è piatta lo scorso marzo, guadagnandosi fama internazionale.

Il razzo con il quale è morto lo aveva costruito nel giardino di casa sua con l’aiuto di un assistente e una spesa di circa 18mila dollari. Con il suo vettore sperava di poter ripetere altre sue imprese, come i due lanci coronati da successo a 500 metri di altezza sempre nel deserto della California.

Nutriva la sua passione per i vettori fa-da-te dal 2014: già da allora il suo obbiettivo era quello di dimostrare la teoria terrapiattista con una foto dallo spazio. Una teoria «che è tutto per me - diceva nel 2018 -. Voglio che la gente metta in dubbio tutto: quello che fanno i politici, quello che è accaduto durante la Guerra di Secessione, quello che è accaduto l’11 settembre».

Poi aveva ammesso: l’arte del fai-da-te comporta molti errori e «spesso con i razzi non si hanno seconde chance». Hughes di chance con i suoi ripetuti lanci ne aveva avute, fino a quest’ultimo, fatale tentativo.

