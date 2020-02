Persone accoltellate a Londra, la polizia uccide l'assalitore: "E' terrorismo"

L’uomo ucciso dalla polizia a colpi d’arma da fuoco, nel Sud di Londra, in Gran Bretagna, aveva accoltellato diverse persone. Lo riporta Sky News. La polizia indaga per terrorismo.

Le immagini diffuse sul web mostrano diverse persone a terra. La polizia ha ucciso l’aggressore ma non ha ancora diffuso un bilancio delle persone colpite.

Alcuni testimoni parlano di almeno 3 feriti, ma non ci sono conferme ufficiali. A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l’ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l’episodio è avvenuto in un’area periferica della città, ma comunque affollata. Per l’esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.

