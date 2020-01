Libia, ok Serraj e Haftar a conferenza intra-libica. Merkel: "Aperto percorso"

Il premier del Governo di accordo nazionale libico, Fazyez al Serraj, e il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, hanno dato la loro approvazione alla convocazione della conferenza intra-libica, da tenersi probabilmente a Ginevra. Lo apprende l’Agi da fonti a Berlino, al termine della conferenza sulla Libia.

La data della conferenza è stata approvata ma non è ancora nota. La conferenza intra-libica rientra nei punti previsti dal vademecum operativo dell’Unsmil, adottato come allegato alle conclusioni della conferenza di Berlino; tra gli altri punti vi è l’istituzione di un comitato militare misto composto da cinque ufficiali designati da ciascuna delle due parti libiche in conflitto, che possa lavorare ai termini del cessate il fuoco. Anche su questo punto c'è stato l’ok sia di Serraj che di Haftar.

"Abbiamo raggiunto un accordo su una soluzione completa. E siamo stati tutti d’accordo sull'embargo alle armi e di farlo rispettare". Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, alla conferenza stampa conclusiva del summit di Berlino sulla Libia.

"La prossima settimana si riunirà la commissione che si occuperà del cessate il fuoco in Libia". Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, a conclusione della Conferenza di Berlino per la Libia.

