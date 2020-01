Francia, sciopero contro la riforma delle pensioni

Nel cuore della settimana cruciale per le trattative, i sindacati francesi portano in strada per la 4/a volta dal 5 dicembre la protesta contro la riforma delle pensioni, con una manifestazione che a Parigi partirà da place de la Republique per passare alla Gare du Nord e concludersi a place Saint-Augustin.

Organizzata dalla CGT e Force Ouvriere, i due sindacati che chiedono il ritiro puro e semplice della riforma - che arriverà in Parlamento il 17 febbraio - fa parte di un braccio di ferro con il governo che sembra giunto alla sua fase finale.

Nodo ancora da sciogliere, l’età di equilibrio, quei 64 anni che dovrebbero - nelle intenzioni - diventare necessari per ottenere la pensione a tasso pieno e che nessuno dei sindacati, neppure la moderata CFDT di Laurent Berger, intende accettare.

Come avvenuto nelle altre giornate di manifestazione, le abituale code di 500-600 chilometri di auto attorno alla capitale sono dimezzate, con gran parte dei lavoratori residenti in banlieue che rinunciano a muoversi. Resta alto il numero di treni che non circoleranno, ferma la metropolitana, allerta anche per l’annullamento di voli. ANSA

