Sparatoria in centro a Ottawa, un morto e 4 feriti gravi

Sparatoria, oggi, in centro a Ottawa. Ad annunciarla è stata la polizia locale sul proprio account Twitter: "La polizia sta rispondendo a una sparatoria nell’isolato 400 di Gilmour Street. Sono state segnalate diversi feriti. È in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni".

Sul terreno dopo la sparatoria ci sarebbero almeno un morto e quattro feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Gilmour Street è una zona residenziale, con alcuni uffici.

Non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta in una casa o in un ufficio. Sembra che abbia sparato una sola persona. AGI

