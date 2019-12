Brasile, Bolsonaro è caduto: sta bene ma "sotto osservazione"

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è «sotto osservazione» in un ospedale dopo essere caduto, senza gravi conseguenze, al Palacio de la Alvorada, la sua residenza ufficiale a Brasilia. Lo hanno reso noto fonti ufficiali del suo entourage. Il presidente è stato immediatamente curato dall’equipe medica della presidenza e trasferito nell’ospedale delle forze armate, dove rimarrà per almeno 6/12 ore, hanno fatto sapere fonti ufficiali.

Provocatorio leader dell’estrema destra brasiliana, Bolsonaro il prossimo primo gennaio compie il primo anno alla guida dello sterminato Paese sudamericano. In ospedale è stato sottoposto a una Tac al cranio che «non ha rilevato alterazioni». Confermando che rimarrà «sotto osservazione», il ministro della Sicurezza istituzionale, ha comunque assicurato alla tv Globo che il presidente «sta bene».

Bolsonaro, che ha 64 anni, si è sottoposto a una procedura dermatologica circa due settimane fa per rimuovere verruche sospette sul viso e sull'orecchio e a una seduta di crioterapia su lesioni al torace e all’avambraccio causate da un’eccessiva esposizione al sole. Lui stesso ha confermato che i medici indagavano su un «possibile cancro della pelle», ma i risultati della biopsia hanno completamente escluso qualsiasi segno di tumore.

L’ultimo anno però per lui è stato piuttosto turbolento da un punto di vista sanitario: si è dovuto sottoporre a quattro interventi chirurgici per affrontare gli esiti della pugnalata all’addome ricevuta, nel settembre 2018, durante una manifestazione elettorale nello stato di Minas Gerais (sud-est): era la campagna per le elezioni presidenziali che lui poi, poco dopo, avrebbe vinto. AGI

© Riproduzione riservata