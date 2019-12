Usa: sparatoria ad una festa a Chicago, almeno 13 feriti

Almeno 13 persone sono rimaste ferite in una sparatoria all’interno di un’abitazione in South May Street a Chicago, negli Stati Uniti. Lo riferisce la polizia secondo cui era in corso una festa in casa.

Sono quattro le persone ricoverate in gravi condizioni dopo la sparatoria avvenuta nella periferia sud di Chicago. La polizia, scrive Sky News, ha recuperato un revolver sulla scena e ha fermato due persone, sospettate di essere i responsabili. Una di loro è tra i feriti (tutti tra i 16 e i 48 anni).

Secondo il capo pattuglia, Fred Waller, uno dei primi a intervenire sul luogo, la sparatoria è iniziata all’interno dell’abitazione, dov'era in corso una festa in onore di un ragazzo ucciso in un tentativo di furto, ed è continuata all’esterno dopo che gli invitati si erano dati alla fuga. (AGI)

© Riproduzione riservata