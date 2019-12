Occhiali di John Lennon venduti all'asta per 165mila euro

Un paio di occhiali da sole di John Lennon è stato venduto all’asta da Sotheby's per 137.500 sterline (circa 165mila euro). La vendita, riporta oggi l'Independent, è avvenuta venerdì scorso a Londra. Il nome dell’acquirente non è stato reso noto, ma a vendere è stato l’ex autista dei Beatles, Alan Herring, che in una lettera allegata agli occhiali spiega come ne è venuto in possesso.

Lennon, scrive Herring, aveva lasciato gli occhiali - dalla montatura rigorosamente rotonda - sul sedile posteriore dell’auto di Ringo Starr nell’estate del 1968.

"Avevo preso John con Ringo e George nella Mercedes di Ringo e avevo portato i ragazzi in ufficio», si legge nella lettera. «Quando John scese dall’auto notai che aveva lasciato questi occhiali da sole sul sedile posteriore ed una lente e una stanghetta si erano staccati - prosegue Herring -. Chiesi a John se voleva che li portassi a far riparare. Lui mi rispose di non preoccuparmi perchè erano solo per il look!...".

E l’ex autista aggiunge: "Non li ho mai fatti riparare, li ho tenuti così com'erano, come John li aveva lasciati". Herring spiega poi che iniziò a lavorare per i Beatles nel 1967, quando George Harrison lo assunse come giardiniere nella sua casa nel Surrey. Successivamente divenne il suo autista e assistente personale, finché Harrison non partì per un lungo viaggio in India. A quel punto Starr gli offrì un lavoro come autista.

