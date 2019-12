Strage in un ospedale universitario di Ostrava, nel nord della Repubblica Ceca, dove 6 persone sono rimaste uccise e diverse ferite in seguito ad una sparatoria. A fornire il bilancio delle vittime è stato il ministro dell'interno Jan Hamacek, mentre non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto.

Quel che è certo è che il killer, un uomo alto un metro e ottanta con un giubbotto rosso, si è suicidato. Lo ha confermato la polizia locale.

