Corea, Trump: "Kim deve denuclearizzare come promesso"

Duro monito di Donald Trump al leader nordcoreano via Twitter: «Kim Jong Un è troppo intelligente e ha troppo da perdere, davvero tutto, se agisce in modo ostile. Ha firmato un forte accordo sulla denuclearizzazione con me a Singapore. Lui non vuole annullare la sua relazione speciale con il presidente degli Usa o interferire con le elezioni presidenziali di novembre. La Corea del nord, sotto la sua leadership, ha un enorme potenziale economico, ma deve denuclearizzare, come promesso».

«Nato, Cina, Russia, Giappone e il mondo intero sono uniti su questa questione!», ha aggiunto.

(ANSA)

