Un 35enne senza fissa dimora è stato fermato dalla polizia in relazione all’attacco con il coltello ieri all’Aja nel quale sono rimasti feriti tre adolescenti. Lo hanno riferito le forze dell’ordine olandesi che da ieri gli davano la caccia. L’uomo è stato trasferito in commissariato per essere interrogato. Lo ha riferito la stessa polizia olandese con un "tweet".

