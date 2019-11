Forte terremoto di 6.5 in Albania: tre morti e feriti, paura nel Sud Italia

Momenti di grande paura stanotte in Albania per una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) la costa settentrionale del Paese nei pressi di Durazzo.

Il sisma, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità.

La scossa, con epicentro tra Shijak e Durazzo. è stata sentita fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Numerosi danni agli edifici e almeno 150 feriti arrivati in ospedale con fratture e altre lesioni. Unità dell'esercito e della protezione civile sono al lavoro tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini.

A Kurbin un uomo è morto invece dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo.

Paura anche in Italia, la scossa è stata distintamente avvertita anche in Puglia, Calabria e Basilicata. Dopo la forte scossa in Basilicata, in particolare in provincia di Matera, sono state numerose le telefonate fatte ai Vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni. Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone. Molti lucani hanno scritto e pubblicato post sui social network, anche ricordando la vicinanza con la data dell'anniversario del 39/o anniversario del terremoto del 23 novembre 1980.

