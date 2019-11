Cina, il presidente Xi invita Di Maio al tavolo dei leader

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà ospite del presidente cinese, Xi Jinping, a Shanghai. Di Maio, a quanto si apprende, è stato invitato in via straordinaria alla cena per i leader offerta dal leader cinese, a cui parteciperà anche il presidente francese, Emmanuel Macron, alla vigilia dell’apertura della China International Import Expo, dove l’Italia è tra i Paesi ospiti d’onore.

L’invito, un gesto di cortesia in funzione dei rapporti bilaterali tra Italia e Cina, si terrà al Fairmont Peqce hotel di Shanghai a partire dal tardo pomeriggio di oggi. (AGI)

