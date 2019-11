La Turchia: "Rimanderemo i jihadisti dell'Isis nei loro Paesi"

Il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu, ha ribadito che Ankara non terrà nelle proprie prigioni i jihadisti stranieri del califfato affermando che «La Turchia non è l’hotel dell’Isis».

Il ministro aveva già dichiarato la ferma intenzione della Turchia di rimpatriare tutti i foreign fighters dell’Isis detenuti in Turchia nei Paesi di provenienza, accusando l’Ue di tenere un comportamento «inaccettabile e irresponsabile».

Il ministro turco si riferisce ai sospetti terroristi arrestati in seguito all’offensiva turca nel nord-est della Siria delle ultime settimane, ma anche agli arresti di sospetti jihadisti stranieri effettuati in Turchia, con Paesi Europei come Francia, Germania, Belgio e Olanda che hanno rifiutato di riammetterli e processarli.

