La morte di Al Baghdadi, l'assedio e le bombe: il video del raid

Il Pentagono ha desecretato e divulgato le prime immagini del raid di due ore che si è concluso con la morte del leader dell’Isis Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il video registrato da un drone mostra le forze Usa che si avvicinano al compound dove si nascondeva il califfo dello Stato Islamico e i raid aerei con gli F-15 e i droni Mq-9 Reaper.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 ottobre 2019