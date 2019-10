Il foie gras? A New York ora è fuori legge: multa di mille dollari o carcere per chi lo produce

Se ne discuteva da mesi, ma adesso è ufficiale: la città di New York mette fuori legge il foie gras. Il consiglio comunale, infatti, ha approvato la proposta che vieta la vendita del prodotto, icona del made in France.

Dure conseguenze per i ristoranti o i rivenditori di beni alimentari che violeranno il divieto: potranno essere multati fino a 1.000 dollari e condannati ad un anno di carcere.

Il provvedimento accontenta gli animalisti che da anni ritengono il trattamento riservato alle anatre per produrlo una tortura. New York è stato il quarto mercato americano per il foie gras. E non sarebbe la prima città a vietarlo.

Nel 2006 lo ha fatto Chicago, ma poi due anni dopo il divieto è stato rimosso. Nel 2012 l'ha vietato la California, ma nel 2015 anche in questo caso il divieto è stato rimosso: è intervenuta poi la Corte d'appello federale che l'ha imposto nuovamente. La Corte Suprema ha deciso lo scorso gennaio di non intervenire nella disputa.

