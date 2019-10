Divergenze con William, il principe Harry: "È mio fratello, ma strade diverse"

Alti e bassi col fratello maggiore. Il principe Harry svela alcuni particolari del suo rapporto con William con il quale il legame resta inscindibile, dice, ma in un contesto in cui le strade adesso sono "diverse".

Questo è il passaggio più ripreso dai media della doppia intervista concessa dal secondogenito di Carlo e Diana in coppia con la consorte Meghan all'Itv - durante il loro recente viaggio ufficiale in Africa del sud - per un documentario dal titolo 'Harry and Meghan: An African Journey' andato in onda ieri sera.

Il duca di Sussex, al quale si chiedeva di commentare il suo rapporto con Williams a proposito delle voci che circolano sulle loro divergenze ha commentato: "Noi siamo fratelli e saremo sempre fratelli, io sarò sempre presente per lui e lui per me. Ma certamente - ha aggiunto - al momento siamo su strade diverse".

Nella doppia intervista, Meghan - i cui estratti erano stati in larga parte anticipati nei giorni scorsi - conferma da parte sua "le difficoltà" avute ad adattarsi alla vita da reale dopo il matrimonio dell'anno scorso con Harry. E soprattutto il rapporto conflittuale con i tabloid - denunciati in tribunale assieme al marito con accuse di violazioni della loro privacy - ai quali rinfaccia di averla presa di mira in particolare durante l'attesa del piccolo Archie.

Racconta poi che prima delle nozze alcuni "amici britannici" le sconsigliarono di sposare Harry, pur amandolo, e le dissero: "I tabloid distruggeranno la tua vita". Un timore che non l'ha fermata e non le impedisce di dirsi "felice" del suo matrimonio. Ma che anche Harry mostra apertamente di condividere: ripetendo ancora una volta di non voler permettere che la stampa popolare faccia a Meghan "lo stesso che fece a mia madre" Diana.

