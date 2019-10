Da New York a Sidney in 19 ore: è il volo più lungo del mondo

La compagnia australiana Qantas ha completato il volo più lungo del mondo, il primo scalo commerciale non-stop da New York a Sydney: 19 ore e 16 minuti.

Il volo è servito per eseguire una serie di test per valutare gli effetti dei viaggi a lunga percorrenza sulla fatica dell’equipaggio e sul jetlag dei passeggeri. Gli esami sono andati dal monitoraggio delle onde cerebrali del pilota ai livelli di melatonina dei passeggeri. A bordo erano presenti 49 persone, per ridurre al minimo il peso e fornire l’autonomia necessaria.

«Nel complesso, siamo davvero contenti di come è andato il volo ed è bello avere alcuni dati di cui abbiamo bisogno per aiutare a valutare l’avviamento di un servizio regolare» per questa tratta, ha affermato il capitano Sean Golding, che ha guidato i quattro piloti.

