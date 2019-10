Siria, ucciso il primo soldato turco: altri tre sono rimasti feriti

Il ministero della Difesa di Ankara ha annunciato che è stato ucciso il primo soldato turco dall’inizio delle operazioni della Turchia nel nord-est della Siria. Altri tre sono rimasti feriti. Ieri le forze curdo-siriane avevano dichiarato che cinque militari turchi erano stati uccisi nelle ultime ore.

Sono 227 i miliziani curdi della Ypg che sono stati «neutralizzati» nel terzo giorno dell’operazione militare turca «Fonte di pace» nel nord-est della Siria. Lo ha riferito il ministero della Difesa turco specificando che l’offensiva è andata avanti via aerea e terrestre per tutta la notte, e gli obiettivi «sono stati colpiti con successo». Mercoledì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’inizio di un intervento militare nel nord-est della Siria, per costituire una 'safe zonè a est del fiume Eufrate ed eliminare le postazioni dei miliziani curdi Ypg. (AGI)

