Nobel per la Letteratura ad Olga Tokarczuk e Peter Handke

Va all'autore austriaco Peter Handke, nato nel 1942, il premio Nobel per la Letteratura 2019. L'Accademia svedese ha anche conferito il premio per l'anno 2018 alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk, nata nel 1962.

L'ultimo Nobel per la Letteratura era stato assegnato nel 2017 a Kazuo Ishiguro. Il premio era stato sospeso in seguito allo scandalo per molestie che aveva coinvolto nel 2018 il marito di una giurata, il fotografo e regista Jean Claude Arnault. In quell'occasione l'Accademia svedese era stata travolta da una serie di dimissioni che la spinsero a rimandare il premio al 2019.

Peter Handke nel 2014, in occasione dell'assegnazione del Nobel per la letteratura al francese Patrick Modiano, aveva duramente attaccato il premio Nobel proponendone persino l'abolizione. "Il Premio Nobel andrebbe finalmente abolito", aveva detto aggiungendo che il riconoscimento, con la sua "falsa canonizzazione" della letteratura, non porta nulla di buono.

Secondo l'autore il Nobel porta "un momento di attenzione, nelle pagine dei giornali", ma per la lettura non porta nulla. Handke aveva persino ammesso che l'essere stato inserito nella rosa dei candidati al Nobel non lo aveva lasciato indifferente: "Certo che ti prende, ti infastidisce, e allora ti infastidisci con te stesso perché ci pensi: è una cosa così indegna e al contempo si diventa per un po' se stessi indegni".

