Premio Nobel per la Medicina a Kaelin, Ratcliffe e Semenza

Il Premio Nobel 2019 per la Medicina è stato assegnato a William Kaelin, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza per le loro scoperte su come le cellule si adattano alla disponibilità di ossigeno.

I ricercatori statunitensi William Kaelin e Gregg Semenza e il britannico Peter Ratcliffe hanno vinto il premio Nobel per la medicina per le scoperte sul modo in cui le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno, ha affermato il comitato del Nobel.

«Hanno stabilito le basi per la nostra comprensione di come i livelli di ossigeno influenzino il metabolismo cellulare e la funzione fisiologica», ha spiegato la giuria, aggiungendo che le loro scoperte hanno «spianato la strada a nuove promettenti strategie per combattere l’anemia, il cancro e molte altre malattie».

© Riproduzione riservata