Il Doodle di Google celebra Herbert Kleber, il medico della lotta alla droga

Oggi, 1 ottobre 2019, Google celebra con il Doodle Herbert Kleber, psichiatra americano, reso celebre dal suo trattamento contro le dipendenze dalle droghe. Il motivo della scelta di Google, che gli dedica il disegno illustrato da Jarrett J. Krosoczka, artista del Massachusetts e autore del fumetto Hey, Kiddo, è legata al fatto che oggi ricorre il 23esimo anniversario della sua elezione alla National Academy of Medicine.

Non tutti conoscono Kleber, che nei suoi 50 anni di carriera, ha scritto centinaia di articoli e di libri e ha lanciato tanti altri medici nel campo del trattamento della dipendenza.

Nacque nel 1934 e mosse i primi passi nel volontariato negli Stati Uniti nel 1964 per poi lavorare in un ospedale carcerario a Lexington, nel Kentucky, dove i detenuti venivano curati per dipendenza. Durante i suoi studi si rese conto che molti dei pazienti, una volta dimessi, avevano ricadute, da lì l'idea di valutare un nuovo approccio nelle cure.

Per lui, dunque, la ricerca aveva un valore notevole nel combattere gli effetti degli stupefacenti.

A lui, in collaborazione con la dottoressa Marian W. Fischman, allora sua moglie, si deve l'istituzione alla Columbia University del principale programma di ricerca americano sull’abuso di sostanze.

