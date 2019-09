Hong Kong, nuova domenica di proteste: tagliati collegamenti aeroporto

Le autorità di Hong Kong hanno tagliato i collegamenti di autobus e treni all’aeroporto internazionale della città, mentre la ex colonia britannica si prepara a una nuova domenica di proteste anti-governative. La polizia anti-sommossa ha preso posizione nella principale stazione di treni che collega allo scalo aeroportuale, nel tentativo di boicottare i piani dei manifestanti di colpire proprio l’aeroporto - l’ottavo più frequentato al mondo - già in passato teatro delle proteste.

Per impedire arrivi in massa, gli operatori dei trasporti pubblici hanno ridotto le fermate del treno Airport Express e diminuito le corse dei bus. Almeno sei furgoni della polizia stazionano al momenti davanti al terminal delle partenze e, a quanto riporta il South China Morning Post, sono stati avvistati anche due corazzati. I viaggiatori, intanto, temendo il caos, sono arrivati all’aeroporto già questa notte, alcuni anche con 12 ore di anticipo rispetto al proprio volo.

Le proteste attese per oggi seguono la giornata di violenze e caos di ieri, nelle zone nord-occidentali della città, dove la polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere alcuni attivisti più radicali. Intanto, circa 600 manifestanti si sono riuniti intorno a mezzogiorno nel centro commerciale New Town Plaza, a Sha Tin, dove stanno scandendo slogan come "Liberare Hong Kong, la rivoluzione dei nostri tempi". AGI

