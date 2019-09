Uragano Dorian, chiude Legoland in Florida

Gli alligatori sono al sicuro, dormite pure sonni tranquilli. A rassicurare in attesa dell'uragano Dorian è Gatorland, il parco di animali selvatici della Florida considerato il paradiso dei coccodrilli.

"Gli animali sono al sicuro. Se vedrete un coccodrillo sulla vostra strada non sarà uno dei nostri" dice Mark McHugh, l'amministratore delegato del parco, spiegando che gli alligatori sono in grado di affrontare un'emergenza come quella di Dorian immergendosi a lungo per mettersi al riparo.

Il parco Legoland in Florida chiude in attesa in Dorian. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con coloro che risentono dell'impatto dell'uragano Dorian. La sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti è la nostra priorità" afferma Legoland, sottolineando che la riapertura dipende dalla traiettoria dell'uragano.

