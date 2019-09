L'uragano Dorian categoria 5, South Carolina evacua un milione di persone

Dorian fa sempre più paura, l'uragano si è rinforzato e ha raggiunto la categoria 5. Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l'intera costa dello stato in attesa dell'uragano Dorian. L'ordine riguarda circa un milione di persone.

Intanto è stato chiuso l'aeroporto di Palm Beach, in Florida, dove l'uragano è atteso fra lunedì e martedì. Al momento non è previsto un impatto diretto, ma si muoverà vicino alla costa atlantica della Florida fra forti venti e piogge. L'aeroporto di Palm Beach è nell'area dove si trova Mar a Lago, il resort di Donald Trump che è sotto ordine di evacuazione obbligatoria.

Evacuazioni obbligatorie per oltre 148.000 persone in Florida nella contea di St John in attesa di Dorian. L'uragano è al momento sulle Bahamas ed è atteso in Florida nella giornata di lunedì.

L'allerta è scattata in diverse aree dello stato, inclusa Jacksonville.

"Dorian sembra essere uno degli uragani maggiori di sempre", è "molto potente", dice Donald Trump, invitando i residenti di Florida, North e South Carolina, Georgia e Alabama alla massima cautela e a seguire gli ordini delle autorità.

