Brexit, la Corte respinge il ricorso sulla chiusura del Parlamento

La corte scozzese di Edimburgo ha rigettato un primo ricorso contro la decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento britannico.

Altri due ricorsi sono da esaminare, uno presentato nell’Irlanda del Nord, un altro a Londra, sul quale anche l’ex

premier John Major punta a piazzare il proprio sostegno.

La decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane "non è molto conforme" con la democrazia. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, al suo arrivo a una riunione informale dell’Ue a Helsinki.

"Il Regno Unito è un Paese che non ha costituzione scritta. Ora vediamo che il governo rischia di essere più forte del Parlamento", ha detto Asselborn.

"Meno ci immischiamo meglio è", ma "Westmister è la madre di tutti i parlamenti e questo Parlamento rischia essere scartato. Questo è un modo di far funzionare la democrazia che non è molto conforme", ha spiegato il ministro degli Esteri del Lussemburgo. Asselborn si è detto "preoccupato perchè un no-deal è una catastrofe per gli uni e gli altri. Può costare migliaia di posti di lavoro e costare molta miseria inutilmente".

