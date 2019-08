Negli Usa la prima vittima per il fumo di sigaretta elettronica

Gli Stati Uniti hanno registrato la loro prima vittima da fumo di sigaretta elettronica. Un paziente è morto in Illinois, dopo aver sviluppato una grave malattia respiratoria. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie dello Stato americano.

Il centro per il controllo e le prevenzioni delle malattie (Cdc) ha fatto sapere che 200 persone si sono ammalate in tutto il Paese per via della sigaretta elettronica. «Questa tragica morte in Illinois rafforza i seri rischi associati ai prodotti di sigarette elettroniche», ha dichiarato Robert Redfield direttore del Cdc.

(AGI)

© Riproduzione riservata